В Башкортостане продолжает бушевать непогода

Сегодня в Салаватском районе ураганный ветер снёс кровлю здания.
В Селе Малояз серьезно пострадала кровля общежития филиала Дуванского многопрофильного колледжа. Известно, что людей в момент инцидента поблизости не было. Никто не погиб и не пострадал.Напомним, в Башкортостане объявлено штормовое предупреждение. Вечером 2 июня, а так же в первой половине дня 3 числа сохраняется угроза шквалистого усиления ветра до 25 метров в секунду, ожидаются сильные ливни, крупный град и грозы. Жителей республики призывают быть предельно внимательными, соблюдать правила безопасности, без особой необходимости не выезжать на трассу, не подходить к слабоукрепленным