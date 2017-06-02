В Башкортостане продолжает бушевать непогода

Сегодня в Салаватском районе ураганный ветер снёс кровлю здания.

В Селе Малояз серьезно пострадала кровля общежития филиала Дуванского многопрофильного колледжа. Известно, что людей в момент инцидента поблизости не было. Никто не погиб и не пострадал.

2 июня