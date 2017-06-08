В Башкортостане проходит интернет-опрос жителей республики по оценке эффективности деятельности муниципалитетов

На портале «Голос РБ»проходит опрос населения республики. Жителям муниципальных районов и городских округов предоставлена возможность оценить результаты работы администраций, а также государственных и муниципальных организаций, осуществляющих оказание услуг населению.

Голосование продлится до 31 декабря 2017 года. Участие в нем может принять каждый житель, прошедший процедуру регистрации - для этого достаточно иметь компьютер или мобильное устройство с доступом в Интернет.

Опрос населения проводится во исполнение указов Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан в целях повышения эффективности деятельности органов местного

8 июня