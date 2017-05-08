В Башкортостане прошла патриотическая акция "Бессмертный полк"

К ней присоединились города и районные центры.
Это не просто имена. Это не просто лица. Танкисты, летчики, моряки. Те, кто спасал раненных на поле боя, и те, кто работал в тылу. Все те, кто самоотверженно шел к Великой Победе, кто не дожил до сегодняшнего дня - все они сегодня снова в строю, правда уже Бессмертного полка.
Это уже бессмертная армия. Беспрецедентный масштаб. В строю стоят около 60 тысяч уфимцев и жителей республики. На фотографиях военных лет, местами выцветших и пожелтевших смотрят те, кто ковал Великую Победу, сегодняшнее мирное небо в нашей стране. Против такого полка и пуля, и смерть, и время - бессильны.
«Я дочь ветерана войны, который прошел всю войну от Сталинграда до Берлина в качестве старшего лейтенанта, умер в 1978 году, слава Богу, если бы не он не было бы меня, не было бы наших внуков», - с гордостью говорит участница акции Римма Дмитриева.
От картины шествия - особый трепет до мурашек по коже. По проспекту Октября, от остановки «Спортивная» и вплоть до бульвара Славы. В строю бессмертного полка и глава столичной Администрации Ирек Ялалов. На плакате его дедушка, который призвался на фронт в июне 1941 года, участвовал в сражении под Смоленском, пропал без вести. И дядя градоначальника, который был танкистом, вернулся с войны, но умер от ранений.
«Конечно, чувства такие очень глубокие, личные и вообще этот праздник личный, я считаю, для каждого и одновременно он объединяет всех нас жителей великой России, мы осознаем как бы причастность к чему-то великому и мне кажется, что все кто идет сегодня в этой колонне они все переживают похожие чувства», - уверен глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.
Здесь живы и молоды все - и те, кто пал на полях сражений, и те, кому посчастливилось пройти через огонь и воду Второй Мировой. Плечом к плечу идут рядовые и офицеры. А также их потомки – школьники и пенсионеры. Люди разных профессий, социального положения, но главное здесь – конечно, не картинка. А рассказы, которые передают из поколения в поколение.
Немногие из тех, кто выжил и прошел всю войну, смогли сегодня прийти на парад. В битве с возрастом они проигрывают, но не сдаются. Один из них, полковник Кашап Самигуллин. Прошел войну. Дошел до Берлина.
«Для меня это большое событие, для меня это праздник, для меня это радость, в то же время это потеря нашей семьи, на фронт пошли четыре сына моего отца, вот один герой Советского Союза, остальные все остались на фронте», - едва сдерживает слезы участница акции Закия Ризбаева.