В Башкортостане прошла патриотическая акция "Бессмертный полк"

К ней присоединились города и районные центры.

Это не просто имена. Это не просто лица. Танкисты, летчики, моряки. Те, кто спасал раненных на поле боя, и те, кто работал в тылу. Все те, кто самоотверженно шел к Великой Победе, кто не дожил до сегодняшнего дня - все они сегодня снова в строю, правда уже Бессмертного полка.



Это уже бессмертная армия. Беспрецедентный масштаб. В строю стоят около 60 тысяч уфимцев и жителей республики. На фотографиях военных лет, местами выцветших и пожелтевших смотрят те, кто ковал Великую Победу, сегодняшнее мирное небо в нашей стране. Против такого полка и пуля, и смерть, и время - бессильны.





«Я дочь ветерана войны, который прошел всю войну от Сталинграда до Берлина в качестве старшего лейтенанта, умер в 1978 году, слава Богу, если бы не он не было бы меня, не было бы наших внуков», - с гордостью говорит участница акции Римма Дмитриева.

От картины шествия - особый трепет до мурашек по коже. По проспекту Октября, от остановки «Спортивная» и вплоть до бульвара Славы. В строю бессмертного полка и глава столичной Администрации Ирек Ялалов. На плакате его дедушка, который призвался на фронт в июне 1941 года, участвовал в сражении под Смоленском, пропал без вести. И дядя градоначальника, который был танкистом, вернулся с войны, но умер от ранений.





«Конечно, чувства такие очень глубокие, личные и вообще этот праздник личный, я считаю, для каждого и одновременно он объединяет всех нас жителей великой России, мы осознаем как бы причастность к чему-то великому и мне кажется, что все кто идет сегодня в этой колонне они все переживают похожие чувства», - уверен глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Здесь живы и молоды все - и те, кто пал на полях сражений, и те, кому посчастливилось пройти через огонь и воду Второй Мировой. Плечом к плечу идут рядовые и офицеры. А также их потомки – школьники и пенсионеры. Люди разных профессий, социального положения, но главное здесь – конечно, не картинка. А рассказы, которые передают из поколения в поколение.





«Для меня это большое событие, для меня это праздник, для меня это радость, в то же время это потеря нашей семьи, на фронт пошли четыре сына моего отца, вот один герой Советского Союза, остальные все остались на фронте», - едва сдерживает слезы участница акции Закия Ризбаева.

9 мая

Немногие из тех, кто выжил и прошел всю войну, смогли сегодня прийти на парад. В битве с возрастом они проигрывают, но не сдаются. Один из них, полковник Кашап Самигуллин. Прошел войну. Дошел до Берлина.Количество участников шествия по всей России превысило один миллион человек. Впрочем, география марша вовсе не ограничивается Россией. Портреты фронтовиков уже пронесли в Норвегии, США, Болгарии, Конго и других странах. Люди в очередной раз напомнили всему миру - мы победили фашизм. Всё это и есть, наверное, самое сильное историческое полотно о той Великой войне. Ведь где есть память, там и смерти нет.