В Башкортостане расчистят русла рек после паводка

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природопользования и экологии республики.

17 мая

По данным ведомства, всего в этом году планируется провести очистные работы на семи объектах. Из них три реки полностью очистят до конца года. Это реки Белекес в Иглинском районе, Кигазы в Балтачевском районе, Аургазы в Аургазинском районе. Кроме того, начнут убирать засоры еще на 4-х объектах: реке Калмашка в Чекмагушевском районе, Низъелга в Кугарчинском районе, Кармасан в Благоварском районе и Стерля в черте города Стерлитамак. Как отмечают экологи, это позволит увеличить водопропускную способность. Очистку рек будут проводить на средства из федерального бюджета.