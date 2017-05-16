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В Башкортостане расчистят русла рек после паводка

В Башкортостане расчистят русла рек после паводка

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природопользования и экологии республики.


По данным ведомства, всего в этом году планируется провести очистные работы на семи объектах. Из них три реки полностью очистят до конца года. Это реки Белекес в Иглинском районе, Кигазы в Балтачевском районе, Аургазы в Аургазинском районе. Кроме того, начнут убирать засоры еще на 4-х объектах: реке Калмашка в Чекмагушевском районе, Низъелга в Кугарчинском районе, Кармасан в Благоварском районе и Стерля в черте города Стерлитамак. Как отмечают экологи, это позволит увеличить водопропускную способность. Очистку рек будут проводить на средства из федерального бюджета.



Автор: Эрика Нажимова
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