Сегодня в поселке Юматово обнаружили крупную партию наркотиков и взрывчатых веществ, а также задержали особо опасных преступников. В Башкортостане стартовали всероссийские соревнования среди кинологов УФСИН. 380 специалистов со всей страны и их питомцы показали свои умения.



Их оружие - сильные лапы и острые клыки. Они прыгают через огонь и ловят преступников. Иначе, как напарниками, кинологи их не называют. Лучшие псы России приехали в поселок Юматово, чтобы определить, чей нюх тоньше, а хватка крепче.





«Данные соревнования проводятся для совершенствования как тактики подготовки, тактики применения подразделения кинологической службы, так и методик подготовки служебных собак, изменяются формы, методы работы, поэтому кинологическая служба должна быть готова к любым изменениям», - говорит главный судья соревнований Сергей Чекмазов.



Эта немецкая овчарка по кличке "Аякс" не отступит даже перед вооруженным преступником. Свою работу "Аякс" всегда делает на «отлично». Собаку приучили не бояться выстрелов. Благодаря таким качествам служебные псы стали незаменимыми в управлении федеральной службы наказания.



Служебные собаки помогают конвоировать и ловить сбежавших заключенных. Здесь собачья работа - не у четвероногих участников, а у кинологов в защитных костюмах.





«Когда выходишь один на один с собакой, то есть кураж, драйв, борьба вся вот эта, когда собака хорошая ты прямо драйвишся сам выходишь, чуть-чуть нервоз есть», - комментирует кинолог Сергей Чистяков.



Если при задержании преступника темпераментным нет равных, то с поиском взрывчатки лучше справится спокойный пес. Этот русский спаниель сует свой нос везде. Его навыки отточены до автоматизма, какие-то 30 секунд и взрывчатка обнаружена. Об этом собака сообщает, садясь рядом с источником опасности, подавать голос нельзя, может произойти взрыв.





«Мы один раз выезжали на заложенное взрывчатое вещество на мосту железнодорожном, это оказалось ложной тревогой, мы его обыскали, она ничего не показала», - рассказывает кинолог Юлия Снегирева.



Кто станет лучшей собакой, станет известно в пятницу, но все они, и проигравшие в том числе, стояли на защите, спасали и будут спасать человеческие жизни.



В течение пяти дней животные пройдут всевозможные испытания. Собаки должны показать, что они умеют ползать, бегать, преодолевать любые препятствия, не бояться выстрелов и мгновенно слушаться своего хозяина. А самым лучшим питомцам уже приготовили вкусные подарки, ведь лакомства они любят так же, как и свою службу.

4 сентября