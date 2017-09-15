В Башкортостане увеличивается количество заболевших простудными заболеваниями

О мерах профилактики гриппа и ОРВИ рассказали сегодня на совещании в администрации Уфы.

«На сегодняшний день, с 4 по 10 сентября, в Башкортостане зарегистрировано 10222 случая заболевания ОРВИ, в Уфе зарегистрировано 3388, среди них 2000 – это дети, заболевшие ОРВИ. На сегодняшний день гриппа не зарегистрировано», - рассказывает главный специалист-эксперт Минздрава республики Венера Мустафина.

В этом году ожидается подъем заболевания гриппом, ОРВИ в январе-марте.

Обеспечение противовирусными препаратами для стационарной и амбулаторной помощи по республике составляет 67 %. В наличии имеется аппарат искусственной вентиляции легких, создан запас средств индивидуальной защиты: маски для органов дыхания.

Для приема больных гриппом в период эпидемиологического подъема заболеваемости планируется развернуть всего 5090 инфекционных коек. Это 100 % от потребности, в том числе в стационарах будут развернуты 3722 койки.

«Сегодня, в рамках национального календаря уже приняты 50152 человека, в том числе 23279 детей»,

- комментирует главный специалист-эксперт Минздрава республики Венера Мустафина.





15 сентября