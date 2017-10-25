В Башкортостане в этом году реки покроются льдом раньше обычного

По прогнозам синоптиков, уже через 10 -15 дней главные водоемы региона замерзнут.

25 октября

Лед начинает образовываться, когда столбик термометра опускается до отметки 0 градусов. В ближайшие дни в республике ожидаются похолодания. А значит, начнется процесс замерзания воды. При этом в горных районах из-за холодной массы воздуха температура воды уже сейчас держится между 1,5-3 градусами тепла. Вполне вероятно, что уже 26 октября горные реки начнут замерзать. На судоходных участках Белой температура пока выше — 4-5 градусов по Цельсию, поэтому там лед образуется позднее. По прогнозам метеорологов, произойдет это в первой декаде ноября.