#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В Башкортостане в этом году реки покроются льдом раньше обычного

В Башкортостане в этом году реки покроются льдом раньше обычного

По прогнозам синоптиков, уже через 10 -15 дней главные водоемы региона замерзнут.


Лед начинает образовываться, когда столбик термометра опускается до отметки 0 градусов. В ближайшие дни в республике ожидаются похолодания. А значит, начнется процесс замерзания воды. При этом в горных районах из-за холодной массы воздуха температура воды уже сейчас держится между 1,5-3 градусами тепла. Вполне вероятно, что уже 26 октября горные реки начнут замерзать. На судоходных участках Белой температура пока выше — 4-5 градусов по Цельсию, поэтому там лед образуется позднее. По прогнозам метеорологов, произойдет это в первой декаде ноября.

Автор: Ляйсан Закирова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
От Всей Уфы
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости