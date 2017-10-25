В Башкортостане в этом году реки покроются льдом раньше обычного
По прогнозам синоптиков, уже через 10 -15 дней главные водоемы региона замерзнут.
Лед начинает образовываться, когда столбик термометра опускается до отметки 0
градусов. В ближайшие дни в республике ожидаются похолодания. А значит,
начнется процесс замерзания воды. При этом в горных районах из-за холодной
массы воздуха температура воды уже сейчас держится между 1,5-3 градусами тепла.
Вполне вероятно, что уже 26 октября горные реки начнут замерзать. На судоходных
участках Белой температура пока выше — 4-5 градусов по Цельсию, поэтому там лед
образуется позднее. По прогнозам метеорологов, произойдет это в первой декаде
ноября.