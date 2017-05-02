В Башкортостане влюбленные пары стали чаще жениться

Такие данные телеканалу "Вся Уфа" предоставил госкомитет республики по делам юстиции.

Так, за первые три месяца текущего года в Башкортостане узами брака связали себя 4853 пары. Этот показатель на 525 браков больше, чем в начале прошлого года. А вот статистика разводов осталась на прежнем уровне - не пожелали оставаться вместе 3754 пары.

В Уфе количество браков по-прежнему превышает количество разводов. Так, за I квартал текущего года в столице республики подписи в свидетельстве о браке поставили 1613 пар. Расторгли узы брака 1162 семьи.

3 мая

Больше всего браков регистрировал Кировский загс - 401 счастливое событие. В Октябрьском районе сыграли 311 свадеб, в Калининском - 274. Меньше всего среди районных загсов браков заключил Демский - 102.