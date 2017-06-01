В Башкортостане вновь высадился «десант саентологов»

Какие цели он преследует и как не стать жертвой мошенников. Тему влияния религиозного экстремизма и тоталитарных сект на сознание обсудили сегодня на пресс-конференции в Уфе.

Правозащитники бьют тревогу. «Церковь саентологии» начала крупную миссионерскую акцию «Тур доброй воли», который призван привлечь новых адептов. Уральский тур стартовал в Уфе. Горожане начали получать листовки и письма с обещаниями решить проблемы.

«Цель здесь одна: атомизировать российское общество, сделать его разобщенным, создать группы, управляемые пока что местными гуру, которые их ведут, а затем вот на таком разобщенном обществе предлагать свои идеи», - рассказывает старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Рамиль Рахимов.

Многие исследователи относят «Церковь саентологии» к наиболее опасным тоталитарным сектам, настаивая, что это не религиозная, а коммерческая организация. За обещаниями жизненного успеха, повышения интеллекта стоит простая идея: духовный рост нового адепта напрямую зависит от его финансовых вложений в «церковь».

«Выводят человека из-под социальных связей, вы будете выведены из-под медицинского обслуживания, из-под образования, из-под общества себе подобных. Вы будете общаться в замкнутой группе, изучать и покупать труды Рона Хаббарда. Затем будет финансовая дойка», - говорит религиовед, директор общественного центра «ПроСвет» Вадим Розенфельд.

«Церковь саентологии» во многих странах мира частично или полностью запрещена. В России часть саентологических материалов признаны экстремистскими. Их производство, распространение незаконны. Однако, как отметили на пресс-конференции, одних запретов мало. Необходимо уделять внимание религиозному образованию», - сказала заведующая кафедрой всеобщей истории и культурного наследия БГПУ им. Акмуллы Гюльнара Обыдённова.

Второй год в российских школах преподается предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». В республике идет работа над учебником, который будет учитывать культурные особенности именно нашего региона. Эксперты уверены, что только с помощью религиозного образования можно бороться с деструктивным влиянием различных сект.

1 июня