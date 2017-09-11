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В Башкортостане выпал первый снег

В Башкортостане выпал первый снег
Сегодня в одном из горных районов республики прошел первый снег. Белорецкий район республики уже ощутил дыхание грядущей зимы.

О прогнозах синоптиков, что в ряде районов региона будут заморозки, пройдут обильные дожди и пойдет снег - мы рассказывали в предыдущих эфирах. На территорию республики сейчас продолжает поступать арктическая холодная воздушная масса. Такая погода с дождями сохранится в ближайшие дни. А вот с 14 сентября в Башгидромете обещают "бабье лето". Температура поднимется до 24 градусов. Правда, тепло будет только днем.

Автор: Ляйсан Закирова
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