В Башкортостане выпал первый снег

12 сентября

Сегодня в одном из горных районов республики прошел первый снег. Белорецкий район республики уже ощутил дыхание грядущей зимы.О прогнозах синоптиков, что в ряде районов региона будут заморозки, пройдут обильные дожди и пойдет снег - мы рассказывали в предыдущих эфирах. На территорию республики сейчас продолжает поступать арктическая холодная воздушная масса. Такая погода с дождями сохранится в ближайшие дни. А вот с 14 сентября в Башгидромете обещают "бабье лето". Температура поднимется до 24 градусов. Правда, тепло будет только днем.