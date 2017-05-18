В Башкортостане задержали подозреваемых в организации борделей

Массажистки легкого поведения. В Башкортостане полицейскими задержаны подозреваемые в организации целой сети борделей, которые существовали под видом массажных салонов. Одну из работниц дома терпимости стражи порядка задержали прямо в костюме беспринципной медсестрички.

23-летняя жрица любви Алина рассказывает секреты своей древней профессии. В квартиру, где она трудится с восемью подругами, нагрянули стражи порядка – приходится собирать вещи и готовиться к поездке в отдел. Девушка приехала в Уфу из Кургана.

По ее словам Виктории, она раскрывает свои объятья незнакомым мужчинам уже на протяжении полу года. Больше половины из этих денег забирает хозяин заведения. Большинство девушек оказались тут из-за финансовых проблем. Исключением не стала и 20-летняя студентка из Уфы по имени Виктория, которая готова и потерпеть, чтобы заработать денег.

«Проблемы в семье, с родителями, да и братишке надо помочь, пришлось сюда прийти», - говорит Виктория.

Большинство подобных борделей существуют под видом эротических массажных салонов. Как правило, расположены они в обычных многоэтажках. Шумная ночная жизнь очень сильно усложняет жизнь соседям, которые обращаются за помощью в полицию. В этот день сотрудники по борьбе с организованной преступностью задержали организаторов борделя и диспетчеров, которые с помощью скрытых по всей квартире камер следили за происходящем в комнатах.

За незаконную торговлю телом молодых девушек накажут рублем. А вот организаторам салонов легкого массажа грозят тяжелые последствия в соответствии с законом.

18 мая