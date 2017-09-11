В Башкортостане завершилась федеральная программа по расселению из ветхого и аварийного жилья

Она была рассчитана на 5 лет - с 2013 до 2017 года. В регионе насчитывалось порядка тысячи аварийных домов общей площадью четыреста тысяч квадратных метров. Третья часть из них располагалась в Уфе. За время реализации данной программы в Башкортостане было построено 389 многоквартирных домов.

11 сентября

Дом на улице Лермонтова, 26 в Калининском районе Уфы был построен в 1951 году. У жителей восьми квартир никогда не было горячей воды и ванной комнаты. Именно поэтому дом попал в федеральную программу по расселению из ветхого и аварийного жилья, рассчитанную на пять лет до 2017 года.В этом доме семья Ахмадуллиных проживала более 40 лет. В этом году по программе расселения из ветхого и аварийного жилья они получили новую квартиру в южной части столицы.И вот она квартира в доме № 21 по улице Испытателей в микрорайоне Кузнецовский Затон. Во дворе дома детская площадка и удобная парковка. Новоселы обживают жилье в новостройке.Семья Ахмадуллиных кладет вещи по новым местам. Но комфортные условия они оценили по достоинству.Люди не жалеют, что в связи с расселением по программе им пришлось поменять район проживания с северной части города на южную.Новоселы оказались в выигрыше во всех отношениях. Вместо маленькой квартиры без условий они получили благоустроенное жилье с большей площадью.Но самое главное, что люди теперь будут жить в комфортных условиях и в одном из самых тихих районов столицы.