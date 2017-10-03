В БГПУ проходит акция "Поздравь любимого учителя"

Что может быть приятнее для учителя, чем "спасибо", искренне сказанное учениками? У жителей Уфы появилась возможность выразить слова благодарности своим преподавателям. Отправить открытку или послание своему учителю можно в Башкирском государственном педуниверситете посредством мобильной почты.

Екатерина Вавилова учится на первом курсе магистратуры Башкирского государственного педуниверситета. В преддверии Дня учителя девушка решила поздравить своего первого преподавателя. Тем более, что сделать это сейчас стало гораздо проще - прямо в стенах вуза работает мобильная почта.





«Я тоже как все студенты, хотела бы поздравить своего любимого учителя - Яхину Ильверу Узбековну. Это тот учитель, который научил меня самому главному - это жизни. Человек который мог передать не только накоплененные знания, учебной деятельности, но и передать весь духовный опыт», - говорит магистрант первого курса БГПУ им. М. Акмуллы Екатерина Вавилова.



Ильвера Узбековна преподает в уфимской школе № 126 уже 25 лет. Она обучила грамоте сотни уфимских учеников. По словам Екатерины, учительница научила их не только читать, писать и считать, но и поделилась секретами жизни.



В течение пяти дней учительница начальных классов Ильвера Узбековна получит послание от Екатерины. По словам педагога, такое внимание со стороны учеников всегда приятно и волнительно.



Акция "Поздравь любимого учителя" проходит в Уфе уже третий год подряд. По данным организаторов, за это время было отправлено около 8 тысяч открыток учителям школ, преподавателям вузов, училищ и колледжей республики. Только в прошлом году в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек.





«Студенты с удовольствием участвуют, подписывают. Приходят не только студенты, приходят даже взрослые выпускники. Акция длится всю неделю. Я считаю, что все это способствует популяризировать профессию учитель», - рассказывает начальник отдела по связям с общественностью и рекламы БГПУ им. М. Акмуллы Юлия Хуснутдинова.

Поучаствовать в акции могут все желающие. Причем, поздравительные открытки предоставляются совершенно бесплатно. Выездное отделение почты будет работать до 6 октября.

4 октября