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В Благовещенске водитель сбил пешехода насмерть

В Благовещенске водитель сбил пешехода насмерть

Авария произошла накануне вечером на улице Энергетиков.

По предварительным данным, автолюбитель за рулем «Нексии» в темное время суток не заметил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате происшествия, 56-летняя жительница села Иглино с тяжелыми травмами была госпитализирована. И не приходя в сознание скончалась в больнице.

                  

Еще один случай наезда на пешехода зарегистрирован в Деме. 18-летнюю девушка, которая так же переходила дорогу в неположенном месте, сбил водитель за рулем автомобиля "Хундай Акцент". Пешеход с тяжелыми травмами доставлена в медицинское учреждение.

 

Всего в Уфе за сутки зарегистрировано 100 аварий, в которых я человек погиб, 5 пострадали.



Автор: Ляйсан Закирова
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