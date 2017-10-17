В Благовещенске водитель сбил пешехода насмерть

Авария произошла накануне вечером на улице Энергетиков.



По предварительным данным, автолюбитель за рулем «Нексии» в темное время суток не заметил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате происшествия, 56-летняя жительница села Иглино с тяжелыми травмами была госпитализирована. И не приходя в сознание скончалась в больнице.

Еще один случай наезда на пешехода зарегистрирован в Деме. 18-летнюю девушка, которая так же переходила дорогу в неположенном месте, сбил водитель за рулем автомобиля "Хундай Акцент". Пешеход с тяжелыми травмами доставлена в медицинское учреждение.

Всего в Уфе за сутки зарегистрировано 100 аварий, в которых я человек погиб, 5 пострадали.





18 октября