В ближайшие три дня в Уфе ожидается ухудшение погодных условий

Согласно прогнозу ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие три дня в Уфе ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 18 м/с. Кроме того, 1 и 2 ноября прогнозируются осадки, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица.

В связи с этим «Служба спасения 112» призывает уфимцев избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, а также хрупкими и ненадежными конструкциями. Автовладельцам не рекомендуется оставлять свои транспортные средства возле деревьев, особенно на придомовой территории.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию, которая позволит совершить в случае необходимости маневр. Также рекомендуем передвигаться по городу осторожно, не перестраиваясь постоянно из ряда в ряд.

Пешеходам на улице нужно быть более аккуратными, в особенности, когда необходимо спуститься по лестнице или выйти из магазина и общественного транспорта. Кроме того, не стоит подходить близко к краю проезжей части, так как возрастает риск поскользнуться и упасть под колеса движущегося транспорта. Будьте осмотрительнее и при переходе проезжей части дорог.

1 ноября