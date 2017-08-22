В честь Дня Российского флага активисты и общественники Уфы провели автопробег по улицам столицы

22 августа - День Российского флага. Триколор наравне с гимном и гербом - главный символ нашей страны. В честь этого праздничного события активисты и общественники Уфы провели автопробег по улицам столицы.

День российского флага отмечается в нашей стране с 1994 года. Именно под бело-сине-красным триколором началась новейшая российская история.





«Под этим флагом совершено было очень большое количество героических подвигов, трудовых свершений. Этот флаг олицетворяет наши спортивные достижения. Достижения в науке, технике. В общем вся жизнь наша обрамлена этим замечательным символом», - говорит председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.



В честь этой праздничной даты в Уфе организовали масштабный автопробег. Колонна автолюбителей начала свое шествие от площади перед дворцом культуры "Машиностроителей". Более 50 автолюбителей в этот день проехались по улицам под развевающимся триколором.





«Когда идешь и на тебя все люди смотрят. А ты едешь, у тебя сзади флаги развеваются. Каждому было бы приятно поучаствовать в этом автопробеге. Хотелось бы, конечно, больше автомобилей, но кто-то не смог, кого-то не отпустили. А так да дух патриотизма присутствует», - рассказывает участник автопробега Никита Захаров.



Маршрут акции охватил улицы Первомайскую, проспект Октября, 50-летия Октября, Цюрупы, Заки Валиди. В автопробеге участвовали все желающие. По словам организаторов, такие мероприятия воспитывают в горожанах чувство патриотизма.

«Безусловно такого рода мероприятия воспитывают патриотическое отношение к своей стране. Именно сегодня чувство гордости за свою отчизну, патриотизм наполняли нас - соорганизаторов и участников данного мероприятия. Я считаю, что такие мероприятия должны быть в наше городе», - заявила председатель молодежной общественной палаты при совете ГО Уфы Лилия Ахметанова.



Финишировали автовладельцы на парковке перед конгресс-холлом. Участники автопробега спустились к этнопарку "Ватан", где запустили в небо шары цветов российского триколора.



Дамир Вахитов

22 августа