В Деме отметили День защиты детей

Наш телеканал устроил в Деме масштабный праздник ко Дню защиты детей. Веселые конкурсы, музыка, песни и конечно целое море подарков - так кратко можно описать праздник который в день защиты детей наш телеканал организовал в парке культуры и отдыха "Демский". Маленьких уфимцев и их родителей развлекали ведущие шоу "Утро в столице", работала выездная студия, где гости могли передавать приветы своим близким.



Когда вместе собираются хорошие друзья даже хмурая погода не способна испортить настроение. В День защиты детей ведущие программы "Утро в столице" приветствовали маленьких жителей микрорайона Дема и их родителей.





Пять минут праздника и тучи, что зависли над парком, рассеялись. Здесь позитив, песни и танцы - настрой только на праздник.





Позитивная энергетика в день праздника равномерно рассредоточилась по всему парку, ведь помимо основной программы на сцене, работали несколько тематических интерактивных площадок, где дети и их родители могли проявить свои творческие способности. В одной из них можно было попробовать себя в качестве художника, только вместо кистей и красок взять в руки песок.





А на соседней площадке и вовсе творилось волшебство. Воздушные шары, которые не лопаются на иглах...





Обычные секреты физики. Многим ещё только предстоит разгадать их в школе. Но об этом можно вспомнить ещё только в сентябре. Сейчас настрой только на отдых. Впереди долгожданные каникулы.





Одной из самых популярных у гостей праздника оказалась площадка с открытой студией программы "Утро в столице". Здесь и ведущие, с которыми многие начинают свои будни, и возможность поприветствовать своих друзей и близких в эфире.





Песни, танцы, веселые конкурсы и конечно целое море подарков, в день праздника приятные презенты получили десятки ребятишек.







В общем, без внимания никто не остался. И этот праздник наверняка станет отличным стартом веселого позитивного лета.





Так что увидимся совсем скоро, у нас ещё много запланированных мероприятий в самом ближайшем будущем. Как всегда с позитивом и отличным настроением. Вместе и скуку разгоним и любые, даже самые хмурые тучи.







2 июня