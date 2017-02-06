В Деме состоялся массовый забег "Яркая лыжня"

Соревнования прошли на специально подготовленной трассе. Местом паломничества любителей спорта выбрали площадку рядом с уфимским микрорайоном «Яркий».



Морозная погода не помешала демчанам принять участие в одном из самых ярких спортивных праздников столицы. Ведь на дистанциях было жарко. Самое короткое расстояние для новичков — всего 500 метров. Но даже в таком малом забеге за победу развернулась нешуточная борьба.



Для 9-летней Дианы этот забег третий в жизни. На лыжах девочка стоит

с 7 лет, до этого она просто каталась во дворе и парке вместе с родителями. Теперь решила попробовать силы в массовой гонке среди детей.





«Я сегодня хочу занять первое место, я готовилась, занималась, училась», - говорит участница забега "Яркая лыжня" Диана Сайфуллина.



"Яркая лыжня" в этом году собрала несколько десятков участников. Многие пришли сюда целыми семьями. Для многих из них участие в лыжной гонке уже стало доброй традицией – они принимают участие в забеге не первый год.





«Название оно само собой как-то нарисовалось, «Яркий» микрорайон, «Яркая лыжня», поэтому вот с такой инициативой мы вышли и сегодня мы здесь, сегодня с нашей помощью была подготовлена трасса, максимальная дистанция около двух километров», - говорит председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации Демского района Уфы Егор Сорокин.



Заснеженные лица спортсменов говорят сами за себя. Однако, опытные лыжники признаются, бегать им приходилось и при минус 30, и для тех, кто на дистанции чувствует себя уверенно, мороз не страшен. Поэтому после завершения основного забега, они сделали еще несколько кругов - "для себя".



По традиции победителей "Лыжни России" наградили дипломами и памятными подарками. Однако занять призовые места на этом празднике не самоцель для участников. Куда важнее здесь просто выйти на трассу и получить заряд бодрости и хорошего настроения.

6 февраля