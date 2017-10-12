В Демском районе отпраздновали завершение работ по благоустройству придомовых территорий

Установки современных спортивных тренажеров местная детвора ждала последние 3 месяца. Мечта мальчиков и девочек стала реальностью благодаря проекту участию в программе поддержки местных инициатив "Уфимские дворики". В августе этого года дом № 26 по улице Ухтомского стал одним из семи, кто прошел конкурсный отбор и получил право облагородить территорию по своему усмотрению. Общим решением здесь появилось 20 новых машиномест и уличный тренажерный комплекс.



По условиям программы, 80 % стоимости работ оплачивается из республиканской казны, еще 15% вносится из городского бюджета, 5 % процентов должны осилить сами жители. В этом дворе стоимость всех работ оценили в 900 тысяч. За расходы люди не переживают. Отныне детские соревнования станут у местной детворы хорошей традицией, радуются местные жители.



Большой праздник проходит и у соседей. Жители дома № 26\2 по улице Ухтомского с песнями и танцами отмечают закрытие работ по благоустройству дворовой территории. Аккуратный газон, ровные дороги, детские площадки и парковочные места - то, о чем давно мечтали демчане.



Благодаря партийному проекту «Городская среда» этот двор был приведен в порядок за 4 месяца работы. На проект было затрачено более полутора миллиона рублей.





«Заменены контейнерные краны нового образца, а также евроконтейнера были установлены, входные группы были благоустроены. Все работы к осени уже выполняем», - комментирует зам. директора УЖХ Демского района Уфы Рушан Даянов.



Только в Демском районе столицы до конца текущего месяца ожидаются завершения работ еще в 6 дворах по программе городской среды и в 7 - в рамках местных инициатив. Все проекты должны закончиться до 20 октября.



Рафаэль Хакимов

12 октября