В Демском районе Уфы прошел сабантуй

Накануне Дня города, России и Дней Салавата Юлаева в Демском районе Уфы состоялся сабантуй. Праздник прошел с учетом национальных традиций.

Глава района Сергей Плотников вручил почетные грамоты отличившимся жителям. Среди них учителя, врачи, инженеры и представители других профессий. Дети и взрослые соревновались в борьбе куреш, шахматах, армреслинге. Кроме того, в рамках сабантуя состоялся ежегодный "Парад колясок". Он проводится в Деме в седьмой раз. В нем приняли участие около 30 колясок. Участники превратили транспортные средства малышей в пиратские корабли, джип, танк, трактор, башкирскую юрту и даже в матрешку. Не менее интересным и захватывающим стал детский конкурс на беговелах.







12 июня