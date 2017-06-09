В День города в Уфе заработает грандиозный проект

На одной из столичных площадок будут функционировать четыре крупные экспозиции, посвященные периоду Рюриковичей, Романовых, довоенной и современной истории. 12 июня в празднование Дня Уфы, Дня России и Дней Салавата Юлаева на одной из столичных площадок заработает грандиозный проект "Россия - моя история". Сейчас полным ходом идет монтаж специального оборудования. Об этом сегодня журналистам рассказали на пресс-конференции в агентстве Башинформ.

На семи тысячах квадратных метрах будут функционировать 4 крупные экспозиции, посвященные периоду Рюриковичей, Романовых, довоенной и современной истории. Мультимедийное оборудование панорамно расскажет историю страны. Экспозиция выстроена так, чтобы быть интересной школьникам. Предусмотрены тач-скрин панели, инсталляции, купольные кинотеатры и электронные книги.





«Этот мультимедийный исторический парк - визуальные технологии, голограммы, игровые приложения - позволяют людям погрузиться в историческую среду. То, что раньше можно было прочитать в книгах, учебниках обрело свою визуальную форму, яркую, очень интересную, которая захватывает и, в принципе, это новый такой принцип общения с молодежью, который позволяет в увлекательном формате заново познакомиться с историей нашей необъятной Родины», - уверен директор исторического парка "Россия - моя история" Иван Есин.

9 июня

Отдельная экспозиция будет посвящена истории Башкортостана. Это будет самый большой исторический парк в республике, работающий на постоянной основе. Откроется он в день России - 12 июня.