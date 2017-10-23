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В ДТП в Башкирии погибли три человека

Выпавший снег в республике принес первые жертвы. Накануне в Хайбуллинском районе столкнулись легковой автомобиль и внедорожник. Погибли 3 человека, 1 пострадал.

 

Авария произошла на трассе между местными поселками. По предварительной версии, "десятку" занесло на сколькой дороге и она вылетела на встречную полосу, по которой двигался "Лэнд Крузер". Удар пришелся в правую часть легковушки. Водитель ВАЗа, а так же 2 пассажира сконались на месте происшествия, ещё 1 человек госпитализирован. Пользователи социальных сетей предполагают, что на легковом автомобиле была летняя резина.

 

Съемка УМВД РФ по РБ



Автор: Никита Баренбаум
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