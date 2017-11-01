В Дёмском районе завершились работы по обустройству опасного дорожного участка

С просьбой о благоустройстве демчане обратились на личном приеме к Главе Администрации Уфы Иреку Ялалову.





Перекрёсток улиц Центральная и Крайняя - один из самых загруженных дорожных участков в Дёмском районе. Раньше на 4 полосы движения не было ни зебры, ни светофоров, ни оборудованной остановки. Жителям, чтобы перейти дорогу приходилось преодолевать настоящую полосу препятствий. Не в силах больше терпеть, демчане обратились с просьбой о помощи к Иреку Ялалову.



Жители рассказывают, что только за последние полтора года здесь произошло с десяток наездов на пешеходов и многочисленные аварии. Теперь, надеются люди, этот перекресток станет безопасным.



Теперь вместо грунтового островка, здесь заасфальтированные дорожки, два остановочных павильона, и самое главное - светофор.



Пользу от изменений почувствует не один десяток людей. Здесь всегда оживленно: много садоводов, покупателей, которые едут на Демский рынок. Теперь есть уверенность, что их путь будет безопасным.





Анастасия Платонова

1 ноября