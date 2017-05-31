В эфире телеканала «Вся Уфа» прошла «Прямая Линия» с Иреком Ялаловым

Глава столичной Администрации успел ответить на десятки вопросов горожан.

В этот вечер к экранам телевизоров было приковано внимание многих уфимцев. Разговор с главой города телеканал анонсировал задолго до прямой линии. Жители столицы писали, звонили, записывали видеобращения о наболевших проблемах. И вот - пришло время их озвучить и обсудить.

Одним из первых ведущие озвучили вопрос, который в последние несколько дней активно обсуждается даже за пределами Уфы. Многих беспокоит новость о том, что из - за долгов могут отключить электроснабжение городских улиц и светофоров.



В течение нескольких дней наши съёмочные бригады ездили по столице, и собирали видеобращения уфимцев. Многие из них касаются капитального ремонта домов. Вопрос жителей Орджоникидзевского района тоже был как раз об этом.

Во время «Прямой линии» у фонтана «Семь девушек» работала передвижная телевизионная студия, где вопросы от горожан принимал уфимский городовой Булат Петров.

Во время эфира телефоны редакции буквально разрывались от звонков. Одним из дозвонившихся стала жительница микрорайона Дема. Ее вопрос был связан с устройством ребенка в школу. Ирек Ялалов пообещал решить его в кратчайшие сроки.

Конечно, наши ведущие не смогли оставить без внимания и трагедию, произошедшую в Москве.

По итогам «Прямой линии», можно выделить три основных вопроса, волнующих уфимцев. Это уборка дворов, капитальный ремонт, и расселение ветхого и аварийного жилья. На каждый из этих вопросов приходится примерно по четверти от общего количества обращений. В оставшихся 25 процентах можно выделить значительные доли таких вопросов, как право посещать школу по месту жительства, обеспеченность детскими площадками и поликлиниками. Причём по поводу медобслуживания люди жалуются, а предлагают — построить поликлинику в том или ином микрорайоне, или объединить разбросанные отделы под одной крышей. Оставшиеся пять процентов вопросов в основном касаются детских выплат, пенсий и пособий. Ирек Ялалов отметил, что для него, как руководителя администрации города, важно слышать и знать мнение людей.

«Вместо запланированных двух часов, беседа в студии длилась почти на 15 минут дольше. Конечно, выслушать всех желающих в рамках одного эфира невозможно. Около 200 писем мы получили на сайт, более 130 сообщений пришло на мессенджер Ватсап, за два часа поступило несколько десятков звонков. Поэтому в конце разговора ведущие преподнесли главе администрации подарок - папку с вопросами от жителей. Ирек Ялалов дал слово, что ни одно из обращений не останется без внимания. Мы же, в свою очередь, обещаем рассказывать в эфирах о том, какое решение найдут для наболевших вопросов», - заключил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

31 мая