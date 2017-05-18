В еще одной уфимской семье случилась трагедия

Во врачебной ошибке обвиняет сотрудников роддома №6 Уфы жительница столицы Елена Петрова. По ее словам, трижды она обращалась к медикам со схватками, но только с четвертого раза после специальных инъекций она родила. Девочка появилась на свет мертворожденной.

Бортики для детской кроватки, которые уфимка Елена Петрова сама сшила для своего будущего ребенка, не понадобились. 2 мая на сроке 39 недель у нее родилась мертвая дочь. В сшитом собственными руками конверте ей пришлось похоронить малышку. По словам женщины, беременность протекала хорошо. Вместе с мужем Константином они подобрали имя для девочки - София. На 38 неделе срока у нее начались схватки. Женщина обратилась в 6 роддом, где по ее словам, из-за врачебной ошибки ее дочь умерла.

«19 апреля я приехала туда с направлением. У меня тянул низ живота. Я напугалась. Приехала в 6 роддом. Меня посмотрели Акушер сказал, что ложиться в стационар еще рано. Потому что по УЗИ у меня срок стоял на 26 апреля», - рассказывает Елена Петрова.

Врачи настояли на том, чтобы Елена отправилась домой, рассказывает женщина. Через неделю схватки повторились. И хотя она приехала в роддом в поставленные УЗИ сроки, Елену снова направили домой.

Так, женщина трижды обращалась за помощью в 6 роддом Уфы, но каждый раз врачи говорили одно и, то же: еще рано. В четвертый раз, 2 мая, медики сделали очередное КТГ ребенку и запаниковали, вспоминает Елена.

«Она подходит, смотрит. Там вот такое КТГ вышло. Мне, говорит, не нравится это КТГ. Полежи, говорит, еще часик. Я говорю, ну, если, (я сейчас уже думаю) - если ты видишь: у ребенка КТГ плохое, почему?», - продолжает Елена Петрова.

По словам Елены Петровой, буквально через 20 минут после стимулирующего укола она родила.

«Плачет - Когда родилась, у нее головка синяя была, тело как у обычного человека - цвет кожи. Положили на кушетку. Педиатр сразу же трубочку какую-то вставила», - говорит Елена Петрова.

В 6 роддоме историю Елены Петровой прокомментировали, заявив, что роженица в случившемся виновата сама.

«Мы предлагали 2 раза госпитализироваться. У меня собственноручный отказ от госпитализации», - отстаивает свою точку зрения заместитель главного врача по родовспоможению и детству клиники БГМУ Александр Афанасьев.

Между тем, по данным республиканского Минздрава, в первом квартале в Башкортостане родилось 12 тысяч младенцев. Почти 70 малышей умерли при родах. Лишь единичные случаи становятся известны общественности.

За последние три месяца это уже второй случай смерти ребенка внутриутробно, который произошел в шестом роддоме. 12 февраля в подобную ситуацию попала уфимка Лилия Ильясова. Что это — халатное отношение врачей к своим пациентам или случайное совпадение, пока неизвестно. По первому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, по второму — проводит доследственную проверку.

Елена Петрова не знает, как ей пережить эту личную трагедию. Она сомневается: станет ли ей легче, если вина врачей будет доказана. Ведь, долгожданную дочку ей все равно уже не вернуть. Женщина уверена: ребенка можно было спасти.

18 мая