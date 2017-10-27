В это воскресенье в России отмечают День водителя

В преддверии праздника сотрудники столичной Госавтоинспекции провели профилактическую акцию.

Сегодня госавтоинспекторы дежурили на одной из оживленных улиц столицы. Они просили остановиться водителей. Но вместо штрафа и проверки документов - поздравления. В эти выходные у автолюбителей - профессиональный праздник.



Праздник – не повод забывать о безопасности. Инспекторы напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и вручили каждому полезный подарок - молоко.





«Очень хотим поздравить всех автолюбителей с этим праздником, пожелать безопасных дорог, зеленых светофоров и конечно же успехов на наших дорогах. Также мы решили провести акцию - подарить водителям молочную продукцию, чтобы водители понимали, что нельзя за руль садиться в нетрезвом состоянии», - рассказывает инспектор отдела ГИБДД УМВД по городу Уфе Зухра Рахматуллина.



Такое внимание со стороны сотрудников ГИБДД автовладельцы оценили. Большинство водителей говорят, что понимают – езда в нетрезвом виде опасна как для них самих, так и для окружающих людей.





«Очень плохо отношусь к нетрезвым водителям Это действительно угроза на дорогах. С этим надо бороться и привлекать общественное мнение на наших дорогах», - говорит автолюбитель Александр Калачев.



Инспекторы говорят, что акция – один из способов воспитывать в автолюбителях дисциплину и уважение к другим участникам дорожного движения.





27 октября