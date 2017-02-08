В этом году в Уфе могут появиться платные парковки

Стратегию развития транспортной системы города обсудили сегодня в столичном Управлении коммунального хозяйства и благоустройства.

Так, специалисты национального исследовательского института "Высшая школа экономики" предлагают перераспределить транспортные потоки на некоторых перекрестках улиц города.



Также уменьшению загруженности транспортом центральных уфимских улиц может повлиять введение платных парковок и сокращение общественного транспорта частных автоперевозчиков почти вдвое.





«На сегодняшний день разработан уже проект организации платных парковок. Потому что сегодня в центре города это борьба с припаркованными машинами уже стала постоянной. Это стало стихийным бедствием у нас на сегодняшний день. Это, во-первых, пробки, во-вторых, проблема очистки улиц от снега», - говорит заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Гафур Клызбаев.

9 февраля