В гимназии № 16 День знаний получился особенно торжественным

На линейке, приуроченной к 1 сентября, побывал Рустэм Хамитов. Здесь за парты сядут почти 1800 мальчишек и девчонок. Глава региона пожелал особого терпения ученикам 1 и 11 классах. И конечно же их родителям. Он отметил, что эта гимназия считается одной из сильнейших за счет педагогического состава.





«Нисколько не волнуюсь за учительский коллектив гимназии № 16. Знаю, что учителя здесь очень сильные, грамотные. Очень хороший педагогический коллектив, замечательно работает. Из этой школы вышло много сильных выпускников, которые поступают в вузы, становятся замечательными людьми, трудятся и работают на благо нашей республики, страны», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.



А вот на пришкольной территорий нового лицея № 161 непривычно тихо. Занятия здесь начнутся примерно через две недели. А сегодня степень готовности учебного заведения проинспектировал Ирек Ялалов.



Глава администрации города начал первую символичную партию в шахматы. Для коллектива лицея это исторический момент. Здесь наряду с занятия по ментальной арифметике планируют развивать интеллектуальный спорт.



Бассейн, спортзалы, пищеблок, оборудованные классы - на 100 % готовы к приему учеников. Осталось решить только некоторые юридические моменты.



Будущий второклассник Константин Токарев вместе с мамой не стал дожидаться открытия и пришел поздравить своих учителей с Днем знания.

4 сентября

161 лицей станет одним из самых современных и крупных школ Демы. Уже в ближайшее время порог здания переступят почти 1200 учеников.