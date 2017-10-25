В главном управлении МЧС России чествовали людей, совершивших героические поступки

Сегодня в региональном управлении МЧС России чествовали людей, которые совершили героические поступки. Среди них - пожарные, спасатели и обычные граждане.

«Я обязан был спасти, ведь это все-таки мой папа. Я не мог просто так стоять на берегу и смотреть», - говорит победитель всероссийского фестиваля "Созвездие мужества" в номинации "Дети-герои" Ильфат Галин.

«Это средства массовой информации. Которые нам помогают донести до населения те меры безопасности, которые необходимо соблюдать. Это и ликвидация чрезвычайных ситуаций», - комментирует начальник главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов.

25 октября

На груди у 14-летнего Ильфата Галина из Уфы сейчас красуется медаль. Награду "За спасение погибающих на водах" он получил за проявленное мужество. Этим летом подросток спас отца из воды. Свой поступок мальчик не считает героическим. Говорит, что выполнял долг.Медаль за мужество получил и шестиклассник из Стерлитамака Ярослав Адоньев. Подросток спас годовалую девочку, которая случайно выпала из окна многоэтажки. Увидев падающего человека, Ярослав не растерялся.Героизм этих подростков – дело случая, а вот профессиональным спасателям приходится рисковать собственной жизнью ежедневно. Чествовали в главном управлении МЧС России и героев-сотрудников ведомства.Если вдруг происходит что-то чрезвычайное, то важна каждая секунда. Если время упущено, то могут пострадать люди. Оттого в работе спасателей очень важна профилактическая работа с населением. В этом большую помощь оказывают представители средств массовой информации. Среди награжденных и корреспондент телеканала "Вся Уфа" Эрика Нажимова.Всероссийский фестиваль "Созвездия мужества" проводится уже в девятый раз. И он уже доказал, что героями не рождаются, героями становятся.