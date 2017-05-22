В городах Башкортостана и Оренбуржья прошел «Весенний бал»

Около 50 000 выпускников стали участниками грандиозного танцевального события.

«Весенний бал» проходит в столице уже 6 год. За это время участниками грандиозного события стали более 25 тысяч уфимцев. Организаторами танцевального марафона ежегодно выступают компания «Уфанет» и Администрация города. Уже давно из мероприятия, созданного для объединения выпускников, «Весенний бал» превратился в праздник для всех. В этом году торжество прошло в выходной день перед «Последним звонком», чтобы все желающие могли увидеть грандиозное событие. Этим решением была устранена и другая проблема: «Весенний бал» не создал неудобств автолюбителям.

«Главной изюминкой программы «Весеннего бала 2017», в этом году стал большой праздничный концерт на советской площади. Для родителей учителей и горожан. Сегодня также выпускники могли посмотреть 7 интереснейших танцевальных площадок на празднике. Которые были расположены на улицах Ленина и Пушкина. Познакомиться с танцами различных стилей и направлений. Поучаствовать в интересных мастер-классах и интерактивах. Очень надеемся, что все ребята уйдут с нашего праздника с отличным настроением», - сказала PR-менеджер компании «Ufanet» Александра Крайнева.



В этом году участниками праздника стали 5000 выпускников столицы. Особенность «Весеннего бала-2017» в том, что в одном ряду со школьниками танцевали и родители и учителя. Все они начали готовиться к грандиозному событию за несколько месяцев. Затяжная зима вносила в репетиции свои коррективы. А вот в день самого праздника погода не подвела.

«Вы знаете, в этом году была такая тяжелая затяжная весна, зима долго не ходила уходить. Наверное, до последнего мы как то еще не думали об этом выпускном. Мы не думали о последнем звонке. А потом вот внезапно стало тепло. И точно так же внезапно мы почувствовали, что все школьная жизнь заканчивается. Конечно же, есть волнение, есть грусть. Конечно же есть осознание того что все когда-нибудь заканчивается, заканчивается школа. И у наших детей впереди взрослая жизнь», - учитель МАОУ гимназия№115 Оксана Шарафутдинова.

С напутственным словом к выпускникам обратился глава Администрации Ирек Ялалов.

«Я от всей души, от себя лично, от своих коллег от имени Городского Совета поздравляю вас с этим замечательным событием. Действительно, сегодня знаменательное событие в жизни нашего города. «Весенний бал» стал уже визитной карточкой города Уфы. Я бы хотел в этот день пожелать всем только одного - чтобы в жизни вам сопутствовала удача. – заключил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.



Вдоль улицы Пушкина, по традиции, расположилась Аллея выпускников. Судя по фотографиям, большинство уфимских одинадцатиклассников мечтают стать инженерами, врачами и учителями. Есть среди выпускников будущие президенты, гонщики и даже ясновидящие. Но перед этим необходимо сдать ЕГЭ, к которому школьники уже готовы.

«Если честно последние дни это так грустно очень, каждый день плачем расстраиваемся, очень грустно. Если честно пока особо страха нет ,еще нет пока такого понятие что вот скоро экзамены. Есть еще пару дней, когда он придет», - с грустью говорит выпускница лицея № 46 Карина Кучумова.

В конце бала выпускники запустили в небо воздушные шары. Совсем скоро их ждет еще один праздник «Последний звонок». После которого выпускники сядут за школьные парты только на родительских собраниях уже своих детей. Но пока цель у одинадцатиклассников одна - успешно сдать ЕГЭ и поступить в высшее учебное заведение.





Дамир Вахитов

22 мая