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В индонезийском Тенгаронге состоялась презентация Всемирной фольклориады-2020

В индонезийском Тенгаронге состоялась презентация Всемирной фольклориады-2020

Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Салават Сагитов выступил с информацией о работе по подготовке к проведению фольклориады в Башкортостане.

 

В частности, было подчеркнуто, что президентом России подписан соответствующий указ. Правительством России формируется организационный комитет и федеральный план мероприятий. На республиканском уровне Хамитовым утверждены оргкомитет и рабочие группы. Президент международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств отметил высокий организационный уровень подготовки к Фольклориаде и Всемирному конгрессу, который состоится в Башкортостане в сентябре следующего года.

Автор: Светлана Назирова
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