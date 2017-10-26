В индонезийском Тенгаронге состоялась презентация Всемирной фольклориады-2020

Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Салават Сагитов выступил с информацией о работе по подготовке к проведению фольклориады в Башкортостане.

26 октября

В частности, было подчеркнуто, что президентом России подписан соответствующий указ. Правительством России формируется организационный комитет и федеральный план мероприятий. На республиканском уровне Хамитовым утверждены оргкомитет и рабочие группы. Президент международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств отметил высокий организационный уровень подготовки к Фольклориаде и Всемирному конгрессу, который состоится в Башкортостане в сентябре следующего года.