В Ижевске спасатели продолжают ликвидировать последствия ЧП

Там произошло обрушение части девятиэтажного жилого дома. Этой ночью сотрудники МЧС Башкортостана выехали на место для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, в четверг примерно в 15 часов 30 минут по московскому времени произошло обрушение одной секции жилого многоквартирного дома по улице Удмуртской в Ижевске. Предварительная версия ЧП - взрыв бытового газа. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Также привлечены службы экстренного реагирования и кинологические расчеты. Спасатели эвакуируют жителей дома в пункты временного размещения. По последним данным, жертвами произошедшего стали 5 человек. Специалисты предполагают, что под завалами могут находиться люди.





«В связи с возникновением ЧС в Ижевске главное управление МЧС России по РБ приведено в режим повышенной готовности. Работает оперативный штаб. В 5 часов 10 минут аэромобильная группировка - 112 человек и 15 единиц техники прибыли в Ижевск. Развернут городок жизнеобеспечения. Сотрудники приступили к проведению аварийно-спасательных работ», - сообщает начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов.

10 ноября