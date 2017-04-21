В Калининском районе Уфы подвели итоги социально-экономической работы за 2016 год

21 апреля

В администрации Калининского района в день местногосамоуправления подвели итоги социально - экономической работы за 2016 год.На заседании присутствовали депутаты Курултая, Горсовета, руководители промышленных и торговых предприятий, образовательных организаций. На данный момент в Калининском районе функционируют 210 крупных и средних предприятий. Все они отработали с положительной динамикой. Предприятиями обрабатывающих производств в 2016 году отгружено товаров собственного производства на 19 миллиардов рублей. Серьезные показатели и у «УМПО». Финансовый результат - почти 9 миллиардов рублей - отметил в своем выступлении глава Администрации Калининского района Сергей Кожевников. В завершении прошла церемония награждения благодарственными письмами и Почетными грамотами за плодотворный труд, высокий профессиональный уровень и вклад в развитие Калининского района отметили педагогов, член Совета ветеранов, медицинские работники и сотрудники управляющих организаций.