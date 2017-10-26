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В Калининском районе Уфы произошел серьезный пожар

В Калининском районе Уфы произошел серьезный пожар

На улице Интернациональной загорелась сауна. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли пожарные.

 

Из горящего здания огнеборцы эвакуировали семь человек. В течение получаса пожарные потушили возгорание.

«По прибытию к месту вызова пожарных подразделений 22 отряда установлено, что происходит задымление в сауне на цокольном этаже многоэтажного жилого дома. В тушении участвовали силы и средства от МЧС в количестве 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Из подъезда жилого дома дежурным караулом эвакуировано 7 жильцов. Погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», - сообщает представитель пресс-службы «22 ОФПС по РБ» Елена Артемова.

 

 

фото пресс-служба ГУ МЧС России по РБ



Автор: Эрика Нажимова
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