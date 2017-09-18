В Калининском районе Уфы состоялось открытие многофункциональной площадки

Долгожданный спортивный праздник сегодня прошел в Калининском районе города. Там состоялось открытие многофункциональной площадки, которая расположилась на территории лицея № 68. По словам организаторов, площадка со специальным покрытием, стала одной из крупнейших в микрорайоне Инорс.





Фанфары, красная лента и воздушные шары. Открытие новой спортивной площадки в Инорсе прошло в традиционной торжественной обстановке. В этом современном комплексе предусмотрено множество отдельных зон для занятий футболом, волейболом и баскетболом и другими видами спорта.





«Можно сказать, что и в Уфе она из самых больших, потому что по проекту 40 на 28, которая позволяет разместить на ней 2 площадки для баскетбола», - говорит депутат Совета ГО Уфы Сергей Бубличенко.



Новый объект должен стать не только толчком для развития спорта в лицее, но и точкой притяжения для жителей всего района - считают организаторы.



Обустройство площадки прошло в рамках реализации проектов "Реальные дела" и "Ребята нашего двора", которые являются продолжением программы организации во дворах Калининского района детских площадок для активного образа жизни.





«Сегодня мы видим, что "Реальные дела" продолжаются, что есть определённые результаты. И мы, присоединившись, поучаствовали в этой программе», - комментирует депутат Государственного собрания-Курултая РБ Евгений Семивеличенко.

Запуск спортивной площадки был ознаменован первыми голами депутатов. Также, организаторы торжественно вручили футбольные мячи с автографами подрастающим спортсменам. Теперь дело за ребятами - учениками школы и педагогическим составом. Грамотно использовать появившийся спорт-центр и главное его сохранить.



Анастасия Платонова

18 сентября