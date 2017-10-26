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В Калининском районе Уфы состоялся День призывника

Этой осенью отдать долг Родине предстоит более чем 5 тысячам молодых людей из Башкортостана. Сегодня в Калининском районе состоялся День призывника для юношей, которые в ближайшем будущем пополнят ряды российской армии.

Арсен Папазян делится с новобранцами опытом военной службы. Сам он через месяц отправится домой, в Сочи. Молодой человек считает, что отслужить в армии - долг каждого мужчины.

На "День призывника" в военкомат Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы пришли около 200 новобранцев. Александр Алалыкин признается, повестка его не испугала. Наоборот, юноша заранее начал готовиться, чтобы попасть в элитные войска.

«Дед мой был военным, подполковником. Отец служил, дядя служил в десантно-штурмовой бригаде. Я себя специально готовился, чтобы пойти в армию», - рассказывает призывник Александр Алалыкин.


Поздравили новобранцев представители военкомата, ветераны военной службы, кадеты, творческие коллективы города.

"День призывника" проводится каждый год. Здесь молодых людей морально готовят к этому важному этапу взросления настоящего мужчины, ведь именно в армии закаляется характер, закладываются основы дружбы и войскового товарищества.

«Ребятам скажу, чтобы они постарались, чтобы год прошел для них не зря, чтобы приобрели новых друзей. А друзья в армии - это друзья на всю жизнь. Окрепли здоровьем. Выполняя задачи, стали более ответственными, серьезными. После службы пришли и все это дело несли в гражданскую жизнь, создавали семьи и становились защитниками своих семей», - комментирует начальник отдела ВКРБ по Орджоникидзевскому и калининскому районам Уфы Владимир Горохольский.

В военкомате говорят, традиционно призывники из Башкортостана ценятся в Вооруженных Силах. Скоро новобранцы отправятся служить в разные уголки страны от Севастополя до Владивостока. Каждому юноше старались подобрать наиболее подходящее место службы, соответствующее его знаниям, интересам, уровню физической подготовки.




Автор: Рида Нурмухаметова
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