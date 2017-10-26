В Калининском районе Уфы состоялся День призывника

Этой осенью отдать долг Родине предстоит более чем 5 тысячам молодых людей из Башкортостана. Сегодня в Калининском районе состоялся День призывника для юношей, которые в ближайшем будущем пополнят ряды российской армии.

Арсен Папазян делится с новобранцами опытом военной службы. Сам он через месяц отправится домой, в Сочи. Молодой человек считает, что отслужить в армии - долг каждого мужчины.



На "День призывника" в военкомат Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы пришли около 200 новобранцев. Александр Алалыкин признается, повестка его не испугала. Наоборот, юноша заранее начал готовиться, чтобы попасть в элитные войска.





«Дед мой был военным, подполковником. Отец служил, дядя служил в десантно-штурмовой бригаде. Я себя специально готовился, чтобы пойти в армию», - рассказывает призывник Александр Алалыкин.



Поздравили новобранцев представители военкомата, ветераны военной службы, кадеты, творческие коллективы города.

«Ребятам скажу, чтобы они постарались, чтобы год прошел для них не зря, чтобы приобрели новых друзей. А друзья в армии - это друзья на всю жизнь. Окрепли здоровьем. Выполняя задачи, стали более ответственными, серьезными. После службы пришли и все это дело несли в гражданскую жизнь, создавали семьи и становились защитниками своих семей», - комментирует начальник отдела ВКРБ по Орджоникидзевскому и калининскому районам Уфы Владимир Горохольский.

26 октября

"День призывника" проводится каждый год. Здесь молодых людей морально готовят к этому важному этапу взросления настоящего мужчины, ведь именно в армии закаляется характер, закладываются основы дружбы и войскового товарищества.В военкомате говорят, традиционно призывники из Башкортостана ценятся в Вооруженных Силах. Скоро новобранцы отправятся служить в разные уголки страны от Севастополя до Владивостока. Каждому юноше старались подобрать наиболее подходящее место службы, соответствующее его знаниям, интересам, уровню физической подготовки.