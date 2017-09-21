В Кировском районе Уфы продолжается борьба за детскую площадку

Уфимцы выступают против точечной застройки возле дома № 20 по улице Рабкоров.

На строительной площадке возле дома № 20 по улице Рабкоров - снова неспокойно. Часть местных жителей возмущена тем, что застройщик снес детскую площадку, а на ее месте начал возводить административное здание.





«Вот это место, где была детская площадка, построенная ветераном ВОв, который ее обихаживал. Здесь не одной поколение детей выросло. Вот знаменитая стройка», - говорит Сергей Огнев.





«Октябрьский суд расторг договор об аренде на эту землю. Подали они после этого на апелляцию жалобу в Верховный суд по истечении 1,5 месяцев, хотя положено 1 месяц. А сегодня начались работы. Мало того расширят котлован», - рассказывает Любовь Солина.



Напомним, в декабре 2015 года глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил муниципалитету разобраться в ситуации и учесть пожелания местных жителей. Строительство здания тогда приостановили. С тех пор застройщик установил в непосредственной близости новую, современную детскую площадку. Затем работы возобновились. Представители застройщика, а также администрации Кировского района утверждают, что строительство здания на данной территории правомерно.





«В мае 2017 года застройщик «Строймастер» повторно обратился в администрацию с указанием, исправлением тех замечаний, которые были в проектной документации и согласно действующему законодательству уже уведомлением данного застройщика были удовлетворены. Он получил разрешение от администрации Уфы составлен договор . Срок действия данного договора на строительство этого капитального строительства на Рабкоров, 20 до марта 2018 года», - комментирует начальник информационно-правового управления администрации Кировского района Уфы Раис Вахитов.



Конечно, на этот митинг вышли далеко не все местные жители. В близлежащих домах есть много людей, кто ежедневно посещает новую игровую площадку со своими детьми и внуками.





21 сентября