В Курултае РБ рассмотрели закон о возврате части суммы за оплату детского сада

Сегодня на заседание республиканского парламента депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект о возвращении выплат компенсаций за детский сад для всех категорий граждан.



Согласно поправкам, выплаты будут полагаться всем семьям с маленькими детьми, без учета их нуждаемости. Для этого определены дополнительные источники доходов. Напомним, 30 января был принят закон, направленный на оказание адресной помощи. То есть, право на компенсацию сохранялось только за теми, чей средний доход на одного человека не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума. Эту инициативу народные избранники предложили "заморозить" до 1 января 2019 года.





«Там содержатся две позиции. Одна позиция - это приостановление действия по срокам до 1 января 2019 года. И второе - это расчет нуждаемости. Если до этого применялся коэффициент полуторократный, то сейчас будет применяться двухкратный. То есть, те, кто меньше двух прожиточных минимумов зарабатывают, те имеют право получить эти компенсации. Поэтому число тех, кто будет выпадать из списка нуждающихся, оно уменьшилось», - уточняет депутат Госсобрания – Курултая РБ Эльвира Аиткулова.

В общей сложности в повестку дня 43 заседания Госсобрания включено 38 вопросов. Из них 18 касается проектов республиканских законов, среди которых 7 предложено к рассмотрению впервые. Предметом обсуждения станут также один прокурорский протест, одна законодательная инициатива, один проект постановления Государственного Собрания и 9 проектов федеральных законов. Также депутаты приняли решение о назначении членов Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. И впервые был заслушан доклад руководителя Управления Федеральной налоговой службы по республике о соблюдении закона о налогах и сборах в регионе.





14 июня