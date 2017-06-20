В лагерях Уфы отдохнут более 113 тысяч детей и подростков

В этом году организованным летним отдыхом и занятостью в школах, учреждениях дополнительного образования и оздоровительных организациях в Уфе планируется охватить более 113 тысяч детей, подростков и молодежи.

Одно из важных направлений системы летнего отдыха и оздоровления - профильные лагеря. За три летних месяца туда отправятся около 7 тысяч школьников.





«Профильные смены выполняют очень важную миссию. Летний отдых сегодня - это не только социальная защита, это еще и площадка для творческого развития и обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Развить свои способности, научиться понимать себя и других - вот основные задачи, которые решаются при проведении профильных смен. В этом году организованы профильные смены экологические, лидерские, языковые, гражданско-патриотические и профориентационные», - уточняет начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова.

20 июня

Для воспитанников оздоровительных лагерей организованы познавательные, развлекательные, спортивные программы, театрализованные представления на тему экологии, 72-ой годовщины Великой Победы. Глава администрации Уфы поручил проработать вопрос по разработке муниципальной программы развития загородных детских лагерей.