В Ленинском районе Уфы появится новая улица

Ее назовут в честь полковника Алима Нур-Магомедовича Меликова. Такой проект вынесен Президиумом городского Совета.

19 апреля

Алим Меликов с 1973 по 1986 годы командовал войсковой частью внутренних войск МВД СССР.Вопрос об увековечивании памяти имени защитника Родины подняла одна из войсковых частей Приволжского округа войск национальной гвардии России. Эта войсковая часть расположена в микрорайоне «Затон» Ленинского района Уфы и является единственной на территории Башкортостана. В этом уфимском микрорайоне проживают более тысячи военнослужащих и ветеранов. Присвоение новой улице Уфы имени Алима Меликова, как подчеркнули в Горсовете, - это, прежде всего, патриотическое воспитание подрастающего поколения.