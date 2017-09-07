В Ленинском районе Уфы произошла коммунальная авария

Об этом сообщили жители микрорайона Нижегородка.

Ручей, бьющий из дорожного полотна на перекрестке улиц Большой Шерстомойной и Большой Заливной, местные жители наблюдают на протяжении трех дней. Как выяснилось, произошла авария на водопроводе. В "Уфаводоканале" заверили, что утечку устранят в ближайшее время и на платежах горожан авария не отразится.





«На пересечении улиц Большая Шерстомойная и Большая Заливная произошла утечка из земли незначительной интенсивности на водопроводе диаметром 100 мм. Данная утечка будет устранена в ближайшее время в порядке очередности», - сообщает менеджер по связям с общественностью МУП «Уфаводоканал» Эльмира Шамсутдинова.

7 сентября