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В Ленинском районе Уфы произошла коммунальная авария

В Ленинском районе Уфы произошла коммунальная авария

Об этом сообщили жители микрорайона Нижегородка. 

Ручей, бьющий из дорожного полотна на перекрестке улиц Большой Шерстомойной и Большой Заливной, местные жители наблюдают на протяжении трех дней. Как выяснилось, произошла авария на водопроводе. В "Уфаводоканале" заверили, что утечку устранят в ближайшее время и на платежах горожан авария не отразится.

«На пересечении улиц Большая Шерстомойная и Большая Заливная произошла утечка из земли незначительной интенсивности на водопроводе диаметром 100 мм. Данная утечка будет устранена в ближайшее время в порядке очередности», - сообщает менеджер по связям с общественностью МУП «Уфаводоканал» Эльмира Шамсутдинова.



Автор: Эрика Нажимова
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