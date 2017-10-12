В Ленинской районе Уфы появилась новая спортивная площадка

В гимназии № 91 города Уфы появилась новая спортивная площадка. Это уже восьмой по счеты объект в Ленинском районе, который реализуется в рамках проекта "Реальные дела".



Спортивная зона покрыта резиновой крошкой и безопасна для детей. По словам специалистов, площадка отвечает современным требованиям и стандартам. На снаряжениях и тренажерах смогут тренироваться более 900 учеников, которые обучаются в гимназии.





«Я думаю, что спортивная площадка будет являться определенным стимулом для детей, учеников данной школы для достижения каких-то определенных спортивных результатов. Надеюсь они будут вести здоровый образ жизни. Хотелось бы выразить огромную благодарность депутатскому корпусу в реализации данного проекта», - говорит глава администрации Ленинского района Уфы Дмитрий Масютин.

13 октября

Ребята, для которых и создана площадка, сразу опробовали снаряды.За два года существования проекта "Реальные дела" в республике было введено в эксплуатацию более 1700 объектов. В их числе - обустройство дворов, создание спортивных комплексов и благоустройство парков.