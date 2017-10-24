В лицее №155 Уфы создан класс инженерно-технологического направления

Робототехника, программирование, компьютерное моделирование. Далеко не детские термины теперь на устах у уфимских школьников.

Каждую неделю три десятка ребят собираются в специальном классе после уроков, чтобы познать азы инженерных профессий. Здесь с начала этого учебного года школьникам глубже преподают физику и учат программированию. Уже сегодня дети могут сами создавать на компьютерах объемные модели геометрических фигур. В скором времени свои наработки юные инженеры будут распечатывать на 3D принтере. Это устройство, робототехника и другое оборудование появятся в лицее после осенних каникул. Пока же на уроках используется только проектор и ноутбуки. Учителя отмечают, что дети занимаются с удовольствием, пропусков по неуважительной причине нет. Примечательно, для введения таких уроков установлена взаимосвязь с ведущими вузами и предприятиями республики.





«Такими, как БГПУ имени Акмуллы, БГУ, Нефтяной университет, а также уфимское машиностроительное объединение. Такое производство, которое дети тоже могут посещать в рамках их внеурочной деятельности», - сообщил заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ СОШ №155 Уфы Сергей Михайлов.

24 октября