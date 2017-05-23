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В «Мегафоне» определились с компенсацией абонентам сети, которые пострадали от масштабного сбоя связи

В «Мегафоне» определились с компенсацией абонентам сети, которые пострадали от масштабного сбоя связи

Напомним,инцидент произошел 19 мая. Нарушение работы в компании назвали крупнейшим за всю историю развития сети.

С обращением к своим абонентам выступил генеральный директор Сергей Солдатенков. Ролик был размещен на странице «Мегафона» в социальной сети «ВКонтакте». Начиная с 27 мая, сотовый оператор уже предлагает компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. С 23 мая ее можно получить без обращения. 

Компания предлагает 3 варианта на выбор: 1 гигабайт трафика и 50 минут голосовой связи; 2 гигабайта трафика или бесплатный просмотр одного из фильмов на «Мегафон. ТВ».

 



Автор: Никита Баренбаум
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