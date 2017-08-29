В Мелеузе состоялось закрытие сезона в лагере для трудных детей

В Мелеузе состоялось закрытие сезона в лагере для детей и подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, а так же находящихся в социально опасном положении. О том, как инспекторы ОДН и ребята провели последний день смены, расскажут наши коллеги из МВД.

Более 100 подростков со всей Башкирии поучаствовали в проекте "Код безопасности. Регион 102". В рамках этой программы полицейские устроили детям, стоящим на учете в органах внутренних дел, правильный летний отдых. Ребята не только развлекались и играли на свежем воздухе, но и активно приучались к дисциплине.



В рамках программы "Каникулы с Общественным советом" лагерь посетили члены Общественного совета при МВД республики.

Мальчишки в возрасте от 7 до 14 лет провели в лагере 10 дней. Дети активно участвовали в конкурсах и соревнованиях, устроенных вожатыми лагеря. К ребятам приезжали в гости сотрудники различных подразделений МВД: кинологи, сотрудники ГИБДД, борцы с незаконным оборотом наркотиков и полицейские из других ведомств. Все они старались научить воспитанников чему-то полезному и не дать им заскучать.



В последний день смены детей ждал концерт, который подготовили для них артисты Культурного центра МВД республики.



Дети тоже решили не сидеть в стороне и в свою очередь подготовили несколько выступлений для гостей.



Не только приучить к дисциплине, но и показать, что для общества важен каждый ребенок - такова цель программы "Код безопасных каникул. Регион 102".



Профильную смену для детей, стоящих на учете в органах внутренних дел проводят уже второе лето подряд. В этом году в лагере отдохнули 55 детей и подростков. Кроме очевидной пользы для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, такой летний отдых поможет ребятам увидеть в полицейских не только стражей порядка, но и людей, готовых оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

29 августа