В мэрии назвали причины возникновения колеи на дорогах Уфы

Сегодня на оперативном совещании с докладом выступил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов. Его доклад был посвящен причинам возникновения колейности на дорогах Уфы.

В качестве первой причины появления колеи была названа повышенная скорость движения. Кроме того, по словам Владимира Чернова технологии, применяемые при строительстве дорог, устарели. ГОСТы, по котором сейчас ведутся работы, на уровне 80-х годов. Следующая причина - это шипы, которые также вредят асфальту, а так же погодные условия.





«Нормативно техническая база и наука во многом отстает от реалий производства, нормативные документы переиздаются, но требования к физико-механическим показателям остаются такими же низкими, хотя для улучшения качества дорожных покрытий при современных скоростных и осевых нагрузках при применении современных материалов и технологий планку качества исходных материалов, а также физико-механический показатель покрытия необходимо увеличить», - уверен начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов.

Как отметил Владимир Чернов, будет ужесточен контроль за соблюдением технологий проведения дорожных работ и качеством используемых материалов. Например, в этом году вместо щебня будут использовать магматические горные породы. Кроме того, применение полимербитума и изверженных пород – приоритеты в дорожной сфере на ближайшие годы.





30 мая