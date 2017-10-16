В мэрии обсудили вопросы, волнующие горожан

Глава столичной администрации Ирек Ялалов призвал автовладельцев поменять резину на зимнюю. Как отметил градоначальник, лучше сделать это заблаговременно, не дожидаясь первого снега и гололеда на дорогах.Первый гололед, мокрый снег и похолодание ожидаются в Уфе на следующей неделе. Как правило, в это время автомобилисты устремляются в сервисы, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю. В городе насчитывается почти 500 тысяч машин и, чтобы избежать очередей, в мэрии рекомендуют уже сейчас "переобуть" железного коня. На оперативном совещании в муниципалитете глава Администрации Ирек Ялалов отметил, что опыт прошлого года показал: нужно позаботиться о смене резины заранее.
«Нам удалось в основном до первого гололеда "переобуть" наши автомобили и поэтому нам удалось сорвать "день жестянщика". Такую же работу надо провести и в этом году. Я обращаюсь к уважаемым уфимцам: надо уже менять летнюю резину. Не ждать, когда ляжет первый снег, постоянный снежный покров. Надо уже сейчас заниматься этими вопросами», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
«Этот факт доказывают и результаты реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», по которому проводится иммунизация населения против гриппа из, так называемого, контингента «риска». В рамках программы «Здоровье» с 2005 года в республике ежегодно прививались против гриппа 800 тысяч человек, а с 2016 года – 1 млн. 600 тысяч человек. В том числе в Уфе прививаются более 400 тысяч человек», - комментирует заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.
«В районе возведено восемь детских площадок, пять тренажерных комплексов, обустроено 145 дополнительных парковочных мест, смонтировано 475 погонных метров ограждений, выполнен текущий ремонт 29 входных подъездных групп», - сообщил глава администрации Дёмского района Уфы Сергей Плотников.