В МФЦ можно зарегистрироваться на портале "Бизнес-навигатор"

Информация для представителей малого и среднего бизнеса: зарегистрироваться на портале "Бизнес-навигатор" можно в офисах МФЦ "Мои документы".



Напомним, бизнеса - навигатор МСП это сайт, на котором можно выбрать направление деятельности, рассчитать бизнес- портал, найти где взять кредит и получить гарантию, узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, подобрать в аренду помещение, ознакомиться с планом закупок крупных заказчиков. Чтобы воспользоваться онлайн-инструментом, необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать в любом ближайшем отделении МФЦ.





«Субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться непосредственно в офис МФЦ. Где необходимо будет взять специальный талон для регистрации на портале бизнес-навигатора МСП. Для регистрации будет достаточно предоставить паспорт заявителя и также ИНН юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Для зарегистрировавшихся в офисе МФЦ начать пользоваться порталом бизнес - навигатора МСП можно будет в день обращения», - уточняет и.о. начальника отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ МФЦ РБ Регина Акбарова.

21 апреля