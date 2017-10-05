В микрорайоне Колгуевский открылась новая школа

Сегодня лицей № 160 распахнул свои двери для учеников и их родителей.
Заветные ключи от лицея № 160 строители торжественно вручили директору учебного заведения Ильнуру Салихову. Это значит, что школа, построенная всего за 1,5 года, уже может распахнуть двери перед своими ученикам.
«Эта школа естественно лучшая в городе Уфе и далеко за ее пределами. Готов присоединиться к этому мнению. Спасибо строителям, которые не просто отработали, но как часто бывает, вложили сюда душу и это тоже видно», - говорит заместитель премьер-министра правительства РБ Николай Хорошилов.
Лицей строился с привлечением средств федерального бюджета. Здание возводили на сложном рельефе. Потому пришлось спроектировать школу из пяти блоков переменной этажности.
«Он построен на перепаде в 30 метров, на склоне и пришлось принимать очень интересные градостроительные архитектурные решения. Инженерные решения, разбивать школу на несколько блоков. Очень долго думали, как разместить на этом склоне. Все это мы реализовывали выполнили и мне кажется, что эта школа достойна, чтоб мы ее выставили на градостроительный форум на получение приз как одна из самых лучших школ РФ», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
«Это самая современная школа в республика. Вам повезло прийти сюда учиться. Сегодня первоклассникам вдвойне. Потому что с этого начинают свой путь. Вас встречает хороший коллектив. Собрали лучших педагогов со всего города», - заявила министр образования РБ Гульназ Шафикова.