В микрорайоне Колгуевский открылась новая школа

Сегодня лицей № 160 распахнул свои двери для учеников и их родителей.

Заветные ключи от лицея № 160 строители торжественно вручили директору учебного заведения Ильнуру Салихову. Это значит, что школа, построенная всего за 1,5 года, уже может распахнуть двери перед своими ученикам.





«Эта школа естественно лучшая в городе Уфе и далеко за ее пределами. Готов присоединиться к этому мнению. Спасибо строителям, которые не просто отработали, но как часто бывает, вложили сюда душу и это тоже видно», - говорит заместитель премьер-министра правительства РБ Николай Хорошилов.



Лицей строился с привлечением средств федерального бюджета. Здание возводили на сложном рельефе. Потому пришлось спроектировать школу из пяти блоков переменной этажности.





«Он построен на перепаде в 30 метров, на склоне и пришлось принимать очень интересные градостроительные архитектурные решения. Инженерные решения, разбивать школу на несколько блоков. Очень долго думали, как разместить на этом склоне. Все это мы реализовывали выполнили и мне кажется, что эта школа достойна, чтоб мы ее выставили на градостроительный форум на получение приз как одна из самых лучших школ РФ», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Это самая современная школа в республика. Вам повезло прийти сюда учиться. Сегодня первоклассникам вдвойне. Потому что с этого начинают свой путь. Вас встречает хороший коллектив. Собрали лучших педагогов со всего города», - заявила министр образования РБ Гульназ Шафикова.

5 октября

Современный образовательно-спортивный комплекс рассчитан на 550 ученических мест. В здании продумано все до мелочей.Здание лицея соответствует всем современным требованиям и стандартам. Входная группа оснащена удобными пандусами и лифтами. Это делает учебное заведение доступным для всех, в том числе и для маломобильных людей.Все кабинеты оснащены интерактивными досками и новейшим оборудованием. К примеру, это лаборатория по биологии. В ста квадратных метрах есть, где развернуться для научных исследований.В таких условиях ребята обещают прилежнее учиться и тянуться к знаниям.Особая гордость лицея - профессиональное футбольное поле. Оно покрыто искусственной травой и отвечает всем последним требованиям ФИФА.Помимо лицея № 160 этой осенью планируется открытие еще двух новых школ - в Демском районе и в поселке Нагаево. Впервые за 40 лет в Уфе за столь короткий срок возвели сразу три общеобразовательных учреждения.