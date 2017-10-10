В микрорайоне Серебряный ручей открылась новая школа

Своя научная лаборатория, оснащённые новыми технологиями классы, бассейн, несколько спортивных площадок - всё это теперь доступно ученикам лицея № 161. Сегодня, в преддверии Дня Республики, новая школа в микрорайоне Серебряный ручей распахнула свои двери.



Поздравить новоиспечённых школьников приехали и почётные гости.



Новое образовательное учреждение - одно из самых крупных в городе. Его площадь составляет — более 20 тысяч квадратных метров. В лицее предусмотрены лифты, два больших спортивных зала, спортивные площадки, бассейн и актовый зал. А самое главное - учебные классы, которые оснащены новейшим оборудованием. Так сказать, в ногу со временем.



Сегодня порог школы переступили более 1000 учащихся. Самое главное, что посещать школу смогут и дети, относящиеся к категории малобильных граждан.





«Очень многое создано для маломобильных детей. Это и для передвижения детей по этажам - 2 лифта, также имеются у нас сантехнические узлы, где всё предусмотрено для таких детей. Раздевалки с душевыми кабинами для маломобильных детей, а также имеется оборудование в бассейне для спуска таких детей в воду, чтобы дети могли почувствовать себя полноценными членами общества», - комментирует директор лицея № 161 Гульнара Гимезетдинова.



Необходимость создания новой школы в Микрорайоне Серебряный ручей Дёмского района стояла остро. Здесь постоянно возводятся новые дома, и потому численность населения растёт очень быстро. Существующие школы испытывали большую перегрузку.





«Очень рады, что наконец-то открылась новая современная школа, она находится в шаговой доступности. Теперь не придётся переживать за детей. Очень ждали. Это свершилось», - рассказывает родительница Олеся Кузнецова.



За последние 5 лет на территории республики построено 34 образовательных учреждения. По словам Рустэма Хамитова, будет расти не только количество школ, но и их качество. Работа по модернизации системы образования будет продолжена.





«В ближайшее время мы построим ещё 10-15 школ. Там, где они нужны. Такая работа будет продолжаться по всем направлениям. Это всё стоит ресурсов. Достаточно больших. Этих денег не жалко, более того, наоборот надо направлять ресурсы в образование, в деятельность, связанную с подготовкой детей наших», - комментирует Глава РБ Рустэм Хамитов.



В дальнейших планах - возможное открытие специализированного лицея с углублённым изучением математики и физики. Не забудут и о детях, одарённых в самых разных областях знаний - таковых в республике около 10 %. Им дадут возможность проходить подготовку в соответствии с их способностями.



Анастасия Платонова

10 октября